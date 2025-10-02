"Está perdiendo la vista": piden aprehender a estudiante que agredió a su compañera

La abogada de la estudiante de 17 años que fue golpeada con un celular por otra compañera al interior de una unidad educativa, pide la aprehensión inmediata de la presunta agresora, asegurando que existen pruebas suficientes para proceder legalmente.

Según la defensa, la adolescente atacada podría perder la visión, producto de una herida en el rostro provocada durante el incidente.

“El médico nos ha informado que está perdiendo la visión. Es muy poco lo que falta, y ya se han solicitado estudios clínicos urgentes”, declaró la abogada.

Además del daño físico, la defensa presentó videos comprometedores que involucran a la presunta agresora en conductas inapropiadas. En uno de ellos, según la abogada, la joven incita a la víctima a realizar actos sexuales a cambio de dinero, presuntamente 2.500 bolivianos, lo que añade gravedad al caso.

Frente a las acusaciones de que el hecho fue solo una “pelea entre adolescentes”, la abogada desmintió estas versiones.

“No fue un simple conflicto escolar. Hay antecedentes, hay bullying y hay pruebas suficientes. Este no es un caso menor”, aseguró.

La defensa también denunció que el 80% del curso habría tenido problemas con la presunta agresora, incluyendo conflictos con padres de familia. Por ello, solicitarán mediante requerimiento oficial el historial disciplinario de la estudiante dentro de la unidad educativa.

“Esperamos que el fiscal asignado proceda con la aprehensión. No se puede permitir que esto quede en la impunidad mientras una menor lucha por no perder la vista”, concluyó.

