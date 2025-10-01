VIDEO: Dos motociclistas arrastrados por carreteras inundadas en Guatemala

Las intensas lluvias que azotan Guatemala dejaron escenas de alto riesgo y desesperación en la ruta hacia El Salvador. Dos motociclistas quedaron atrapados por la fuerza de la corriente en carreteras completamente inundadas, en situaciones que pusieron en peligro sus vidas.

En impactantes imágenes captadas durante el fenómeno, se observa a uno de los motociclistas luchando por mantenerse en pie ante el arrastre del agua. Aunque logra sujetarse de la separación de un carril de cemento, su motocicleta es arrastrada por la corriente. Desesperado, corre por la otra vía con la intención de recuperar el vehículo de dos ruedas.

En otra grabación, registrada en una carretera diferente, se aprecia a un segundo motociclista siendo arrastrado por la fuerza de la corriente. Desde un vehículo cercano, algunas personas intentan socorrerlo, pero el agua impide que logren detenerlo, llevándose al joven con su motocicleta.

Las imágenes han generado preocupación en redes sociales, alertando sobre los riesgos de transitar por carreteras inundadas durante la temporada de lluvias, donde la fuerza de la naturaleza puede ser devastadora en cuestión de segundos.

Mira el video:

