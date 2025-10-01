¡Terrible! Una mujer cayó a un pozo lleno de mosquitos y serpientes; logró sobrevivir

El dramático hecho se registró en China, donde una mujer, pasó las peores 54 horas de su vida, pues accidentalmente llegó a caer en un pozo abandonado, pero lo que no se imaginó, es que tendría que luchar por su vida.

El pozo estaba lleno de agua y en medio de un bosque, y la mujer de 48 años, cayó en él, cuando había decidido realizar un paseo en la provincia Fujian, al sureste de China.

Pero, en medio de la maleza, la mujer no notó la existencia de un pozo, y terminó cayendo por el agujero, y ella quedó flotando dentro del oscuro túnel, aunque la mujer sufrió fracturas en dos de sus costillas, tras la dura caída, el hecho de saber nadar, la mantuvo consciente y con la cabeza afuera del agua.

Según el relato de la víctima, ella tuvo que aferrarse a una piedra sobresaliente dentro del pozo, mientras esperaba que alguien pueda oírla y rescatarla, sin embargo, ante la demora, ella empezó a intentar trepar el muro, tratando de retirar piedras, lo cual le permitiera escalar a la superficie.

"Hubo muchos momentos en los que me desesperé por completo. El fondo del pozo se encontraba completamente oscuro, plagado de mosquitos, e incluso había algunas serpientes de agua nadando cerca", señaló la mujer tras vivir una verdadera pesadilla.

Su familia reportó su desaparición y varias horas después, los rescatistas lograron encontrarla y sacarla del pozo, aunque ella, también intentaba salir, fue picada por mosquitos, e incluso una serpiente llegó a morderla, pero afortunadamente, no era venenosa.

