Libre denuncia intento de 'amedrentamiento' contra su candidato Juan Pablo Velasco

La agrupación política Alianza Libre denunció este jueves un presunto intento de intimidación contra su candidato a la vicepresidencia, Juan Pablo Velasco, a través de una denuncia por racismo, discriminación e incluso intento de genocidio.

El secretario ejecutivo de Libre, Luis Ruiz, advirtió que la acción estaría en proceso de ser presentada en las próximas horas y la calificó como una estrategia política.

“En estos días también, si no es que es hoy en la tarde o mañana, van a tratar de presentar una denuncia en contra de nuestro candidato Juan Pablo Velasco. Ya sabemos quiénes son, ya sabemos cómo lo van a armar y cómo lo están armando", declaró en conferencia de prensa.

Según el dirigente, se trataría de una acusación sin fundamento que, a su juicio, serían "inventadas" con fines políticos."¿Para qué? Para tratar de amedrentar a nuestro candidato, porque lo que están haciendo es eso: los que están acosando son ellos. Y nuestro candidato lo único que hace es no responder, ir a presentar nuestras propuestas por todo el país”, sostuvo.

Asimismo, indicó que detrás de la denuncia estaría una persona vinculada previamente al Frente Para la Victoria (FPV), lo que incrementa las sospechas de motivaciones políticas.

Por su parte, el senador electo de Libre, Branko Marinkovic, también se pronunció sobre la situación, vinculando la denuncia con la negativa de otros candidatos a participar en debates electorales con Velasco.

“No tenés con qué llegar a un debate, entonces le buscas excusas: no me gusta el moderador, que no me gusta el ambiente, que las luces están muy fuertes. Así fue que no, que yo debato en un mercado. Cuando le dijo Juan Pablo Velasco: 'vamos a un mercado', entonces ya no podía ser en el mercado”, señaló Marinkovic.

Criticó además la supuesta falta de contenido de los adversarios políticos:

“Si vos querés debatir y tenés sustento, vas a un debate. Si no tenés contenido, empezás a buscar excusas”.

Hasta el momento, no se ha presentado oficialmente ninguna denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral ni ante el Ministerio Público, pero desde Libre aseguran estar preparados para enfrentar lo que consideran un ataque político.

