Ministro Ríos instruye a la Policía investigar denuncias sobre ingreso de autos 'chutos' en Caranavi

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este jueves que se instruyó a la Policía iniciar una investigación sobre las denuncias de ingreso de vehículos indocumentados en el municipio de Caranavi, La Paz.

“Cualquier denuncia recibida en instancias policiales o en el Ministerio de Gobierno, hecha en redes sociales o medios de comunicación, debe ser validada. Por tanto, se instruyó al Comando Departamental de la Policía realizar la investigación correspondiente para confirmar o descartar este tipo de afirmaciones”, señaló en conferencia de prensa.

Ríos lamentó que algunos candidatos políticos emitan declaraciones que, según afirmó, han incentivado el incremento del contrabando de vehículos indocumentados, muchos de los cuales provienen de actividades ilícitas y son reportados como robados en Chile.

