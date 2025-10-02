TEMAS DE HOY:
Caranavi Violencia escolar Franklin Flores

20ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Ministro Ríos instruye a la Policía investigar denuncias sobre ingreso de autos 'chutos' en Caranavi

El ministro de Gobierno pidió validar toda denuncia sobre contrabando de vehículos. Advirtió que algunos provienen de ilícitos y robos en Chile.

Hans Franco

02/10/2025 19:32

Foto: Ministro instruye a la policía investigar autos chutos en Caranavi
La Paz

Escuchar esta nota

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este jueves que se instruyó a la Policía iniciar una investigación sobre las denuncias de ingreso de vehículos indocumentados en el municipio de Caranavi, La Paz.

“Cualquier denuncia recibida en instancias policiales o en el Ministerio de Gobierno, hecha en redes sociales o medios de comunicación, debe ser validada. Por tanto, se instruyó al Comando Departamental de la Policía realizar la investigación correspondiente para confirmar o descartar este tipo de afirmaciones”, señaló en conferencia de prensa.

 

 

Ríos lamentó que algunos candidatos políticos emitan declaraciones que, según afirmó, han incentivado el incremento del contrabando de vehículos indocumentados, muchos de los cuales provienen de actividades ilícitas y son reportados como robados en Chile.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD