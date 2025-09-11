Transporte pesado denuncia ingreso masivo de autos ‘chutos’ al país

El sector de Transporte pesado denunció un aumento significativo en el ingreso de vehículos indocumentados o 'chutos' al país. Según sus representantes, la falta de control en las fronteras y la presunta corrupción de las autoridades son las principales causas de este problema que, aseguran, está afectando gravemente al sector legal.

El dirigente Pedro Quispe fue contundente en sus declaraciones al señalar que es imposible que estos vehículos ingresen sin la complicidad de las fuerzas de seguridad. "¿Llegan en vuelo a Trinidad, a Caranavi, Palos Blancos, Chapare? No. Aquí está implicada la policía, entran por tierra", cuestionó.

Cuestionamiento a las autoridades

Quispe afirmó que las rutas del país están "llenas de autos robados, autos chutos" y acusó directamente a las autoridades de no tomar medidas efectivas. "¿Quién está fallando? Las autoridades. No incautan, no decomisan, son más corruptas, hacen pasar de 10 en 10, por eso llegan", sentenció.

El líder del sector también apuntó al alto costo de los aranceles aduaneros como un factor que incentiva el contrabando. Explicó que la diferencia de precios entre Bolivia y países vecinos, como Perú, es abismal. "Un auto que vale aquí 40 mil dólares, en Perú vale 15 mil dólares. ¿Por qué? Yo quiero tener un autito, me cobran 15 mil, 10 mil dólares", expresó Quispe, sugiriendo que los altos impuestos son una carga para los ciudadanos que desean adquirir un vehículo de forma legal, impulsándolos al mercado ilegal.

Mira la programación en Red Uno Play