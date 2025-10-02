Este es el documento que firmaron para el debate los asesores de PDC y Libre

En el documento se confirmó la presencia de los dos candidatos a vicepresidente para el debate realizado el 5 de octubre en el marco de la segunda vuelta.
02/10/2025 19:56
A cuatro días del tan esperado debate de vicepresidentes organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se dio a conocer el acta de compromiso firmada por los delegados del Partido Demócrata Cristiano y Alianza Libre, donde ambas organizaciones políticas comprometen la asistencia de los dos candidatos vicepresidenciales.
El documento publicado señala que fue firmado el 30 de septiembre de 2025 a las 15:30, en oficinas de la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), por la comisión designada por la Sala Plena del TSE para la organización técnica de los debates presidencial y vicepresidencial de la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2025 y los delegados del partido político PDC, Gilda Céspedes Quevedo y Alianza política Libre, Rodrigo Antonio Loma, con el propósito de informar y coordinar sobre los aspectos técnicos, metodológicos y logísticos del debate vicepresidencial a realizarse el día domingo 5 de octubre en Santa Cruz.
