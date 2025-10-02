Este es el documento que firmaron para el debate los asesores de PDC y Libre

A cuatro días del tan esperado debate de vicepresidentes organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se dio a conocer el acta de compromiso firmada por los delegados del Partido Demócrata Cristiano y Alianza Libre, donde ambas organizaciones políticas comprometen la asistencia de los dos candidatos vicepresidenciales.

El documento publicado señala que fue firmado el 30 de septiembre de 2025 a las 15:30, en oficinas de la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), por la comisión designada por la Sala Plena del TSE para la organización técnica de los debates presidencial y vicepresidencial de la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2025 y los delegados del partido político PDC, Gilda Céspedes Quevedo y Alianza política Libre, Rodrigo Antonio Loma, con el propósito de informar y coordinar sobre los aspectos técnicos, metodológicos y logísticos del debate vicepresidencial a realizarse el día domingo 5 de octubre en Santa Cruz.

“1. Se confirma la presencia de los dos candidatos vicepresidenciales.

2. Ambos candidatos atenderán a la prensa por lo menos una vez.

3. Hasta el día de mañana (1 de octubre) los representantes enviarán la lista y datos de las ocho personas que acompañarán a cada candidato además de la información de los tres vehículos que ingresarán.

4. El sorteo de las posiciones se realizará una hora antes.

5. Cada eje temático se procederá de la siguiente manera:

Candidato A expone su propuesta durante 2 minutos.

Candidato B pregunta por 30 segundos.

Candidato A responde 30 segundos.

Candidato B ejerce derecho a réplica 1 minuto.

Candidato A duplica 30 segundos.

Luego candidato B procede a exponer y el candidato A procede a preguntar, repitiendo la dinámica en cada eje temático.”, se explicó en el documento.

