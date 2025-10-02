Rodrigo Paz arriba a Cochabamba para reunirse con diferentes sectores

El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, aterrizó la noche de este miércoles en la ciudad de Cochabamba en un vuelo chárter directo desde La Paz, iniciando una intensa jornada de reuniones con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el 19 de octubre.

Un considerable número de simpatizantes se congregó en el aeropuerto internacional Jorge Wilstermann para recibir al candidato y a su delegación, mostrando el apoyo que Paz busca consolidar en el departamento.

Según la agenda informada por su equipo de campaña, el candidato sostendrá una serie de encuentros con diversos sectores de la sociedad cochabambina en un céntrico hotel. Profesionales, productores, universitarios y académicos serán parte de los grupos con los que Paz compartirá la propuesta del PDC para el futuro de Bolivia.

En un breve contacto con los medios de comunicación en el aeropuerto, Paz agradeció la bienvenida y reiteró el foco de su visita, mencionando una amplia convocatoria: "Gracias por recibirme. Gracias Cochabamba porque hemos estado ya un par de veces. Hoy día estaremos con sectores gremiales, cuentapropistas, transportistas. Estaremos con varias universidades ahora en la noche. Y si no me equivoco también con los ingenieros de Bolivia que tendremos hoy una charla", dijo.

El candidato hizo un llamado a la unidad y a la esperanza, además de abordar temas sensibles como el racismo y la división: "Agradecer a la patria por darme esta oportunidad. Ustedes me están atendiendo porque Bolivia me permite estar acá y yo agradezco. Que no pierdan la fe, la esperanza. Queremos construir un mejor país entre todos. No al racismo y a la división", afirmó.

Enfatizó en la necesidad de seguir trabajando y escuchando a la población tras los resultados de la primera vuelta. "Lo hemos hecho con toda la humildad. Hemos ganado. Pero eso no significa más que seguir trabajando y seguir escuchando al pueblo. Porque es con el pueblo, esto no es con asesores, esto es con gente", dijo Paz, antes de dirigirse a sus primeras reuniones en la ciudad del Valle.

Mira la programación en Red Uno Play