Rodrigo Paz propone impulso a la minería para que vuelvan los dólares

El candidato presidencial del PDC visitó este sábado el municipio de Colquiri, acompañado por Edman Lara, y compartió sus propuestas para reactivar la economía desde el sector minero.
07/09/2025 14:41
En una jornada marcada por el frío y la calidez de la población de Colquiri, el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, expresó que la minería será el eje central de su propuesta económica para atraer dólares y generar desarrollo en Bolivia.
“Estamos trabajando en un proyecto nacional donde la minería tiene un eje central. Ya se gastaron el gas, el litio no llegó, y ahora la minería tiene que ser el impulso que nos permita atraer divisas, atraer dólares”, afirmó .
Junto a su candidato a la vicepresidencia, Edman Lara, Paz explicó que los recursos generados por la minería y otros sectores productivos serán destinados a financiar su propuesta “50 – 50”, que busca aumentar el presupuesto para salud y educación en todas las regiones del país.
“El presupuesto nacional, hoy, se concentra al 100% en el nivel central. Nosotros lo redistribuiremos: el 50% irá directamente a los departamentos, para mejorar la salud y la educación. Aquí, en Colquiri y en todo Oruro, vamos a quintuplicar esa platita para salud y educación”, aseguró.
Finalmente, Rodrigo Paz convocó a la población de Colquiri a participar activamente en las elecciones. “No podemos permitir que los extremos ganen esta elección. Representamos el gran centro democrático, nacional y popular, al servicio de las grandes mayorías”, concluyó.
