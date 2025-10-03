¡Esperan apoyo! Cuatro equipos se presentan esta noche en 'La Gran Batalla'

Última noche de competencia de esta semana, hoy se presentan en el escenario más grande de la televisión boliviana, cuatro equipos, quienes buscarán ser salvados por sus compañeros, ya que, cada noche, el resto de competidores, mediante voto, decide que equipo deberá volver a presentarse el día domingo.

Los últimos cuatro equipos traerán interesantes propuestas para todo el público y los jueces, las canciones a interpretar están dentro de la temática “toxicas”.

Hoy en el escenario:

1. EUGENIA REDIN Y LA ACADEMIA POWER DANCE

2. GENESIS Y LA ACADEMIA FACTORY

3. MARCELA PALACIOS Y LA ACADEMIA SPORT DANCE

4. SISI EGUEZ Y LA ACADEMIA PASSION DANCE

Los jueces esta semana se mostraron muy duros, y no dejan pasar mi un solo error de los equipos, situación que también influye en la votación de sus compañeros.

Hasta el momento Susana Rivero y Adry Vargas junto a sus academias son los nominados.

No te pierdas el impresionante programa de esta noche, arrancamos a las 20:45.

Mira la programación en Red Uno Play