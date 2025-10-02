Cisco cerró la noche interpretando a Kalimba, ¿qué dijeron los jueces?

El último equipo en presentarse durante la noche de este miércoles fue el de Cisco Moreno y la academia de baile ‘Bolivia Dance’, y ellos interpretaron una canción romántica cantada en toda Latinoamérica: “Tocando Fondo”, del artista Kalimba.

El equipo recibió buenas devoluciones por parte de los jueces, ya que habrían mejorado en técnica y coordinación sobre el escenario.

Para Tito Larenti, el famoso realizó una buena imitación del personaje, señaló que faltó un poco más de personaje, pero destacó el avance de todo el equipo.

“Me gustó el equipo, trabajaste en el lip sync, no siento que hayas sido Kalimba como tal poque te dejas llevar por tus movimientos, pero trabajaste muy bien, creo que estas con la energía de querer cambiar las cosas, el equipo me gustó, siento que hubo mucha entrega, hay cosas disparejas en general, pero me parece que fue una buena puesta”, afirmó Tito.

Para la juez Elka Meyer, fue una buena puesta escénica, “me agradaron las expresiones, se notaba que sentías la canción, pero hay cosas que corregir en los bailarines con la técnica”, manifestó.

Gabriela Zegarra felicitó al equipo, afirmó que existe mucha mejora en su trabajo, y que mostraron bastante concentración para mejorar la presentación, “Cisco, siento que te sentiste cómodo, siento que el equipo está evolucionando”.

Para finalizar la ronda de evaluación, el juez Rodrigo Massa destacó la expresión corporal de los bailarines, además del rostro, “me estaban diciendo mucho, es lo que más me dejó en el escenario, hay una evolución y progreso, faltó un poquito de Kalimba, pero estuvo bien”, expresó.

Cisco les habló a sus compañeros, y les dijo que voten por el equipo que consideren necesario.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

