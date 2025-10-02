¡Que tiemblen los demás! Erika Valencia y ‘Dazan Company’ fueron los mejores de la noche, según los jueces

Los jueces esperaban la participación de Erika Valencia y la academia “Dazan Company Panteras”, y el equipo logró impactar a los jueces, quienes los elogiaron de principio a fin.

El equipo interpretó a la reconocida y única Ivy Queen, con su canción “De Luto”, y contagió rudeza y sensualidad en el escenario.

Para la juez Elka Meyer, la presentación fue muy acorde al personaje, “fue muy versátil, solo tengan cuidado con algunos movimientos, se ve el trabajo en equipo, y pasan cosas como la caída (del sombrero), pero hay que seguir adelante”, manifestó.

Gabriela Zegarra terminó boquiabierta y destacó toda la presentación, pero les habló a los bailarines, y les pidió mostrar la misma seguridad y energía de la famosa.

El juez Tito Larenti dijo que la academia fue bastante precisa durante su presentación, “me encantó, tienes energía, que tiemblen los demás, esto es una competencia”, expresó.

Finalmente, para el juez Rodrigo Massa, dijo que la presentación fue perfecta.

“Erika, me molesta profundamente que seas tan perfecta y solo podemos felicitarte”, sentenció el juez.

Erika agradeció al jurado y no pudo evitar referirse a su compañero Juandy, quién la vería como competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play