Murió Jane Goodall, la mujer que revolucionó el estudio de los chimpancés

Jane Goodall, la famosa científica británica que dedicó su vida al estudio de los chimpancés, murió a los 91 años por causas naturales. La noticia fue confirmada este miércoles por el Instituto Jane Goodall, organización que ella misma fundó.

La etóloga falleció en California mientras realizaba una gira de charlas por Estados Unidos.

Goodall fue una pionera en la observación de chimpancés en su hábitat natural, especialmente en Tanzania. Pasaba horas con ellos, los observaba, los imitaba y hasta compartía su comida. Gracias a su trabajo, se descubrió que los chimpancés pueden usar herramientas y tienen emociones parecidas a las de los humanos, algo que en su momento fue una gran sorpresa para la ciencia.

Además de su labor científica, Jane fue una gran defensora del medio ambiente. Recorrió el mundo dando charlas y creando proyectos para proteger la naturaleza y enseñar a los más jóvenes sobre la importancia de cuidar el planeta.

Nació el 3 de abril de 1934 en Londres y creció en la ciudad costera de Bournemouth. Desde niña mostró un gran amor por los animales, influenciada por libros como Tarzán y Doctor Dolittle, y por un gorila de peluche que le regaló su padre.

Como no podía pagar la universidad, trabajó primero como secretaria y luego en una empresa de cine. Su vida cambió cuando un amigo la invitó a viajar a Kenia. Allí conoció al científico Louis Leakey, quien la animó a estudiar a los chimpancés en África.

Jane Goodall no solo revolucionó la ciencia, sino que también inspiró a millones de personas a amar y proteger la naturaleza. Su legado vivirá por siempre en los bosques, en los chimpancés y en todos aquellos que siguen su ejemplo.

