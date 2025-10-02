Revelan móvil que habría llevado a ‘Pequeño J’ a ordenar el triple crimen

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como 'Pequeño J', fue capturado en las últimas horas en Perú, acusado de ser el autor intelectual del brutal asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurrido semanas atrás en una casa de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

El joven, de tan solo 20 años, era buscado internacionalmente por Interpol y fue detenido en Lima mientras intentaba huir escondido en un camión.

El motivo detrás del crimen

En una conferencia de prensa, Zenón Loayza, jefe de la Dirección Antidrogas de Perú, brindó detalles sobre la captura y reveló el macabro móvil del crimen que conmocionó al país.

“El motivo del asesinato de las jóvenes fue el robo de tres kilos de cocaína”, explicó Loayza ante los medios.

De acuerdo a la investigación, 'Pequeño J' ordenó la tortura y asesinato de las tres amigas como represalia por el presunto robo de droga.

La Justicia argentina sostiene que fue él quien orquestó todo el ataque desde el exterior, aunque se espera que tras su extradición se pueda esclarecer con más precisión el rol que ocupó en los hechos.

Cómo fue capturado

La detención se concretó en el norte de Lima, donde el narco intentaba mantenerse oculto. Según informaron las autoridades, estaba a punto de encontrarse con su mano derecha cuando fue interceptado por las fuerzas especiales.

En las próximas horas, el gobierno argentino iniciará el proceso formal de extradición para que el acusado sea trasladado al país y se ponga a disposición de la Justicia por uno de los crímenes más estremecedores del año.

