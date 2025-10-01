TEMAS DE HOY:
Mujer muere junto a su bebé Inseguridad bullying

21ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Terrible! Se perdió en un cerro e hizo una fogata para encontrarlo; terminó provocando un incendio forestal

El incidente movilizó a grupos de rescate, bomberos y pobladores ante la alerta.

Silvia Sanchez

01/10/2025 18:07

Imagen captura RR.SS.
Argentina

Escuchar esta nota

El incidente se registró en el Cerro Azul de la provincia Jujuy de Argentina, donde un montañista terminó extraviándose y terminó provocando un incendio que demoró cinco días en ser controlado.

El operativo de rescate concentró el trabajo de brigadistas, bomberos, pobladores y guías locales, que luchaban contra el fuego mientras intentaban salvar al excursionista.

El hombre había realizado una ruta por el cerro y tras una fuerte niebla quedó desorientado y terminó perdido en una zona de acceso restringido, y al no contar con agua ni comida, como medida desesperada en busca de ayuda, encendió una fogata, con la intención de ser localizado.

La señal realizada por el montañista funcionó, un helicóptero logró divisar las llamas, lo cual permitió su rescate, sin embargo, el fuego ya se había descontrolado.

El incendio forestal se extendió sobre la ladera del cerro. Las autoridades ambientales indicaron que las llamas afectaron a más de 200 hectáreas de pastizal de altura, una vegetación especialmente sensible y vital para la biodiversidad de la región.

El fuego se mantuvo activo durante cinco días, hasta que brigadistas y bomberos lograron controlarlo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD