¡Terrible! Se perdió en un cerro e hizo una fogata para encontrarlo; terminó provocando un incendio forestal

El incidente se registró en el Cerro Azul de la provincia Jujuy de Argentina, donde un montañista terminó extraviándose y terminó provocando un incendio que demoró cinco días en ser controlado.

El operativo de rescate concentró el trabajo de brigadistas, bomberos, pobladores y guías locales, que luchaban contra el fuego mientras intentaban salvar al excursionista.

El hombre había realizado una ruta por el cerro y tras una fuerte niebla quedó desorientado y terminó perdido en una zona de acceso restringido, y al no contar con agua ni comida, como medida desesperada en busca de ayuda, encendió una fogata, con la intención de ser localizado.

La señal realizada por el montañista funcionó, un helicóptero logró divisar las llamas, lo cual permitió su rescate, sin embargo, el fuego ya se había descontrolado.

El incendio forestal se extendió sobre la ladera del cerro. Las autoridades ambientales indicaron que las llamas afectaron a más de 200 hectáreas de pastizal de altura, una vegetación especialmente sensible y vital para la biodiversidad de la región.

El fuego se mantuvo activo durante cinco días, hasta que brigadistas y bomberos lograron controlarlo.

