Encuentro cívico-parlamentario buscará definir una agenda común para Santa Cruz

El Comité Pro Santa Cruz llevará adelante este jueves un importante encuentro con los parlamentarios electos del departamento, en un intento por establecer una nueva ruta de trabajo conjunto y articulado para enfrentar la crisis política, económica y social que atraviesa la región.

El evento, transmitido en vivo por la Red Uno, tiene lugar en un auditorio especialmente acondicionado para recibir a diputados, senadores, y representantes supraestatales cruceños, tanto titulares como suplentes.

Durante una entrevista con el programa El Mañanero, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, destacó el carácter histórico de esta reunión, subrayando la necesidad urgente de ejecutar las competencias autonómicas y recuperar la institucionalidad en el país.

“Hoy se abre una oportunidad histórica para Santa Cruz. Vamos a presentar un trabajo técnico realizado por más de 400 profesionales, con más de 1.600 panelistas en las provincias. Esta es una agenda detallada que aborda los principales problemas del departamento, desde la agroindustria hasta la salud y la economía”, afirmó Cochamanidis.

El líder cívico hizo hincapié en que la crisis no solo afecta a Santa Cruz, sino que también tiene un impacto transversal en todo el país. Sin embargo, aseguró que las soluciones están identificadas, son viables y requieren del compromiso de las nuevas autoridades.

Consultado sobre cómo el Comité hará seguimiento a los compromisos asumidos por los parlamentarios, Cochamanidis indicó que las mesas técnicas conformadas por expertos seguirán activas para acompañar y apoyar con propuestas específicas.

“Estas comisiones de profesionales seguirán trabajando y estarán a disposición para guiar a las autoridades cuando haya dudas o requerimientos técnicos. El Comité tiene las puertas abiertas”.

El presidente cívico además, instó a los parlamentarios cruceños a dejar de lado intereses partidarios y trabajar en unidad por el bien del departamento.

“La única forma de avanzar es trabajar en equipo. Durante 20 años, el MAS secuestró las brigadas parlamentarias. Necesitamos que vuelvan a funcionar como lo hacían antes, presentando proyectos colectivos que beneficien a Santa Cruz y agilicen los procesos legislativos en La Paz”.

Mira la programación en Red Uno Play