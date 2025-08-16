TSJ advierte sobre posibles intentos de entorpecer las elecciones y pide máxima vigilancia a jueces

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, advirtió este viernes sobre posibles intentos de entorpecer el desarrollo de las elecciones generales de este domingo.

“Hay información de personas que estarían dispuestas a entorpecer el desarrollo de las elecciones. Si eso llega a pasar, ustedes tendrán que asumir un rol protagónico y más activo”, dijo Saucedo a jueces electorales designados.

Durante una reunión con autoridades judiciales, el titular del TSJ informó que se habilitarán vehículos institucionales para apoyar el trabajo de los jueces y garantizar su disponibilidad durante la jornada de votación.

Saucedo instó a los jueces electorales a permanecer en alerta total y con plena disposición para responder de inmediato ante cualquier hecho que ponga en riesgo el proceso democrático.

