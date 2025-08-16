Trump y Putin dicen haber avanzado en plan para Ucrania, pero evitan revelar detalles tras reunión en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que “se acordaron muchos puntos” en su reunión con el mandatario ruso Vladimir Putin en Alaska, aunque ambos evitaron dar detalles del plan para poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump señaló que quedan “muy pocos” asuntos por resolver y que llamará al presidente ucraniano Volodimir Zelenski y a líderes de la OTAN para informarles sobre lo conversado. “Fue una reunión muy productiva”, aseguró.

Putin, por su parte, dijo esperar que el “entendimiento alcanzado” abra el camino hacia la paz y pidió a Kiev y a capitales europeas actuar de forma “constructiva” para evitar frenar el progreso.

Reunión sin preguntas

Tras casi tres horas de diálogo en la base militar de Elmendorf-Richardson, los mandatarios no respondieron a preguntas de la prensa. Solo se estrecharon la mano ante un fondo con el lema En busca de la paz y se retiraron.

Trump insinuó que podría volver a reunirse con Putin “muy pronto”, a lo que el presidente ruso respondió en inglés: “La próxima vez en Moscú”.

Escenografía y delegaciones

El encuentro estuvo marcado por gestos de cordialidad, desde aplausos y sonrisas hasta un momento en que Putin subió al vehículo blindado de Trump para conversar a solas. Aunque inicialmente se preveía un cara a cara solo con intérpretes, finalmente participaron delegaciones: Marco Rubio y Steve Witkoff por EE.UU., y Serguéi Lavrov y Yuri Ushakov por Rusia.

Reacciones y contexto

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski expresó que confía en Trump para lograr un alto al fuego, pero lamentó que “los soldados rusos siguen matando” durante las negociaciones.

Antes de la cumbre, las posiciones eran irreconciliables: Rusia exige que Ucrania ceda Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea, además de renunciar a armas occidentales y a la OTAN. Kiev pide un alto el fuego inmediato y garantías de seguridad.

Trump ha hablado de “concesiones mutuas” a nivel territorial, mientras Putin mantiene su visión estratégica de una “Gran Rusia”.

Mira la programación en Red Uno Play