ONU: Más de 1.700 palestinos murieron desde mayo en Gaza buscando ayuda humanitaria

Al menos 1.760 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde finales de mayo mientras intentaban obtener ayuda humanitaria, informó este viernes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Entre el 27 de mayo y el 13 de agosto, el organismo registró 994 muertes cerca de los sitios de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) —apoyada por Estados Unidos e Israel— y 766 a lo largo de las rutas de los convoyes de suministro.

“La mayoría de estas muertes fueron a manos del ejército israelí”, indicó la oficina de la ONU, que el 1 de agosto había reportado 1.373 fallecidos.

Crisis humanitaria y restricciones

Expertos respaldados por la ONU advirtieron sobre una hambruna generalizada en Gaza, donde Israel, en guerra desde octubre de 2023 con el movimiento islamista Hamás, ha reducido de forma drástica la entrada de ayuda humanitaria.

Este viernes, la Defensa Civil de Gaza reportó 38 muertes adicionales por fuego israelí, incluidas 12 personas que esperaban ayuda.

Consultado por la AFP, el ejército israelí afirmó que sus operaciones buscan “desmantelar las capacidades militares de Hamás” y que toma precauciones “para reducir los daños a civiles”.

Contexto del conflicto

Israel lanzó su ofensiva tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos según cifras oficiales compiladas por la AFP.

Desde entonces, la ofensiva israelí ha provocado la muerte de al menos 61.827 personas, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, cifras que la ONU considera fiables.

La situación sigue deteriorándose en zonas densamente pobladas como Ciudad de Gaza y campos de refugiados cercanos, donde residentes reportan bombardeos más frecuentes contra áreas residenciales.

