Identifican al autor del secuestro de José Carlos Dorado en Santa Cruz

El Ministerio de Gobierno informó este viernes que fue identificado el autor del secuestro de José Carlos Dorado, quien fue interceptado por un grupo delictivo en una cafetería de la ciudad de Santa Cruz.

En conferencia de prensa desde el Comando Departamental, el ministro Roberto Ríos Sanjinés, indicó que Juan Gabriel I.A. es sindicado como autor material del secuestro, y actualmente se encuentra prófugo.

“Esta persona llega a la panadería en el vehículo rojo y deja a la víctima en este lugar. Observa el hecho delictivo e inmediatamente procede a abandonar el lugar. Días después, envía en un vehículo público la llave del vehículo de la víctima a su esposa”, explicó la autoridad.

Investigación en curso

El informe detalla que Juan Gabriel I.A. habría presenciado directamente el secuestro, además de fungir como conductor del motorizado implicado.

Las autoridades desplegaron allanamientos y labores de vigilancia, aunque la demora en la denuncia del caso complicó la captura del sospechoso.

“Se realizaron allanamientos en distintas viviendas, pero no se hallaron muebles ni rastros del sindicado”, informó el ministro Roberto Ríos, parte del equipo que sigue el caso.

El sospechoso estaría vinculado a actividades de venta de motorizados, aunque no se brindaron más detalles sobre sus antecedentes.

Ríos no descartó “la conexión los secuestros con el triple asesinato que ha sido registrado en días pasados”, donde se encontraron tres cuerpos envueltos en bolsas plásticas negras y con heridas de bala en la cabeza y marcas de violencia en las muñecas, lo que hace presumir que las víctimas fueron torturadas antes de ser ejecutadas.

