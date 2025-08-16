TEMAS DE HOY:
Comité Pro Santa Cruz destaca apertura del TSE tras responder 35 preguntas sobre el sistema Sirepre

El TSE respondió a un cuestionario de 35 preguntas técnicas sobre el sistema de resultados preliminares. El Comité cívico adelantó que elaborará un informe final.

Naira Menacho

15/08/2025 23:53

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

A pocas horas de las elecciones generales del domingo 17 de agosto, el Comité Pro Santa Cruz valoró la apertura del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para brindar información sobre el Sistema de Resultados Preliminares de las Elecciones (Sirepre).

El vicepresidente del Comité, Agustín Zambrana, informó que la institución envió un cuestionario con 35 preguntas técnicas relacionadas con la transmisión de datos, auditoría, cobertura y protocolos de seguridad.

“Sí fueron respondidas todas las preguntas. Lo vemos con beneplácito porque se realizó mediante un diálogo abierto”, señaló Zambrana.

El encuentro se realizó este viernes en Santa Cruz, donde autoridades del TSE se reunieron con representantes del Comité cívico. Según Zambrana, el siguiente paso será la elaboración de un informe técnico escrito que valide las respuestas recibidas.

“Esto nos ha agradado, pero debe estar respaldado en un informe escrito”, agregó.

El Comité anunció que en las próximas horas presentará un reporte final con las conclusiones de la reunión sostenida con el ente electoral.

