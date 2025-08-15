Trump y Putin inician su reunión acompañados de sus delegaciones a puerta cerrada

Este viernes, los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, iniciaron su reunión para tratar el conflicto con Ucrania, bajo el lema "Persiguiendo la Paz". Ambos mandatarios estuvieron acompañados de sus delegaciones de alto nivel.

El encuentro se realiza en privado, al mismo también asistieron delegados de Ucrania, en representación del presidente Volodímir Zelenski.

Trump estuvo acompañado en esta primera toma de contacto por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que Putin llegó junto con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Al inicio del encuentro, ambos mandatarios posaron para la prensa, en una de las salas de la base aérea de Elmendorf-Richardson, para posteriormente ingresar a la reunión.

La reunión inició sobre las 11.30 de la mañana hora de Alaska (19.30 GMT), estado del ártico estadounidense. El encuentro se da ante una alta expectativa a nivel mundial de que se generen acuerdos de paz, que eviten la continuidad del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

