Este miércoles se realizó la audiencia en la Corte Superior Nacional, del expresidente de Perú Martín Vizcarra, donde el juez a cargo de emitir la determinación, dispuso enviar con detención preventiva por cinco meses al exmandatario.

La determinación, estuvo a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, quien emitió el veredicto en el caso que se sigue contra Vizcarra, por presuntamente 2.3 millones de soles en coimas de empresas constructoras ligadas a su gestión, cuando fungía el cargo de gobernador de Moquegua, en los años 2011 – 2014.

El juez señaló que se toma la determinación debido a que existe un riesgo procesal de fuga, además agregó que el comportamiento del exmandatario es cuestionable.

Señalan además que existiría graves fundamentos y elementos de convicción en la acusación, por lo que es investigado por el delito de cohecho.

