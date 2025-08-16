Una camioneta protagonizó un inusual y violento accidente en la tarde de este jueves en la Zona Norte de São Paulo, Brasil, al perder el control y, prácticamente, volar por los aires tras pasar sobre un desnivel en la calle. El vehículo se proyectó varios metros y terminó impactando a diez coches y una motocicleta que se encontraban estacionados en la calle.

El incidente, captado por cámaras de seguridad, muestra a la camioneta a gran velocidad pasando sobre una cuneta o lomo de burro, lo que provocó que se elevara cerca de un metro y recorriera aproximadamente 100 metros antes de estrellarse contra una reja.

El conductor, un hombre de 51 años, quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser rescatado por los equipos de emergencia del SAMU. Hasta el momento, su estado de salud es reservado. Un segundo conductor, de 29 años, también resultó herido y ambos fueron trasladados a hospitales cercanos. Afortunadamente, no se reportaron otras víctimas con heridas de gravedad.

La policía militar acudió al lugar y realizó una prueba de alcoholemia al conductor de la camioneta, la cual dio negativo. La zona fue acordonada para que los peritos pudieran investigar las causas del accidente. Testigos del hecho relataron que el estruendo de la colisión fue tan fuerte que muchos vecinos salieron de sus casas para ver lo que había sucedido, encontrándose con una escena de caos y partes de vehículos esparcidas por toda la calle.

Vea el video:

