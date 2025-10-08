Dos personas resultan heridas tras violento choque en la avenida Blanco Galindo

Un violento accidente de tránsito dejó a dos personas heridas este martes en el kilómetro 2 de la avenida Blanco Galindo, en Cochabamba. Una camioneta y una vagoneta chocaron en una intersección, provocando que la camioneta terminara volcada.

Según testigos, el choque se produjo cuando la camioneta negra realizó una maniobra prohibida. “La camioneta negra giró en un sector donde no se podía y lo impactó. El conductor del auto quedó con la cabeza abierta y el otro conductor solo con un golpe leve en el pecho”, relató un vecino presente en el lugar.

Dos personas heridas en violento choque en la avenida Blanco Galindo. Foto: Red Uno

Ambos heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad. Los vecinos del sector denunciaron los conductores no obedecen la señalización, lo que aumenta el riesgo de accidentes en la zona.

“Es muy peligroso transitar por este cruce. Aunque hay un semáforo con flecha para girar a la izquierda, muchos conductores no lo respetan y provocan choques al intentar ganarle al semáforo”, afirmó una vecina.

Las autoridades de tránsito aún no se han pronunciado sobre el hecho ni sobre posibles sanciones a los involucrados.

