Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en el kilómetro 4 de la Avenida Villazón de Cochabamba, donde un hombre de 42 años perdió la vida de manera instantánea tras chocar su vehículo contra la parte trasera de un camión. El impacto, de gran magnitud, dejó la vagoneta Nissan completamente destruida.

Según el informe preliminar de la Unidad de Tránsito, las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del siniestro. El camión, un vehículo repartidor de bebidas, se detuvo detrás de una fila de motorizados, aparentemente esperando la luz roja del semáforo.

El conductor de la vagoneta, identificado como un hombre de 42 años, circulaba a gran velocidad y, al intentar cambiar de carril, se estrelló violentamente contra la parte posterior del camión, directamente por el lado del conductor.

"A consecuencia del hecho, por la fuerza y la velocidad que estaba imprimiendo el vehículo tipo vagoneta, pierde la vida instantáneamente el chofer de sexo masculino de 42 años de edad," informó José Luis Chain, de la Unidad de Tránsito. El cuerpo de la víctima tuvo que ser rescatado por Bomberos y personal de Tránsito debido a que quedó "atriccionado entre los fierros" del vehículo.

La Policía presume que la causa principal del accidente fue la distracción del conductor con su teléfono celular, lo que le impidió percatarse de que el camión de adelante había frenado.

"Como hipótesis, se tiene el hecho de que el uso del celular, el cual también ha sido causante de varios hechos que están pasando en los últimos tiempos," agregó Chain.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue para practicar la prueba de humor vítreo que determinará si se encontraba bajo efectos del alcohol. La Policía de Tránsito continúa con las investigaciones para determinar con precisión las causas de esta lamentable tragedia.

Mira la programación en Red Uno Play