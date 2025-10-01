VIDEO: Brutal ‘choque’ de repartidores, los motociclistas colisionaron de frente

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el estremecedor momento en que dos repartidores por aplicación sufren un brutal accidente de tránsito. Las imágenes, registradas el pasado 28 de septiembre de 2025, captan cómo ambos motociclistas colisionan de manera frontal, provocando que sean literalmente lanzados de sus vehículos, quedando inconscientes al otro lado de la avenida.

El incidente ocurrió en el Barrio San Patricio, localidad de Usaquén, Bogotá (Colombia), y fue captado por la cámara de seguridad de un establecimiento cercano. En los 39 segundos del clip, se observa cómo los repartidores intentaban cruzar una intersección sin percatarse de la presencia del otro, lo que derivó en un choque de gran fuerza.

Tras el impacto, ambos conductores quedaron tendidos sobre la vía, generando gran alarma entre transeúntes y vecinos.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los motociclistas, y se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre si recibieron atención médica o las consecuencias del accidente.

El video, que rápidamente se volvió viral, también ha generado un intenso debate en redes sociales. Usuarios criticaron a los motociclistas, señalando que la imprudencia y el incumplimiento de las normas de tránsito son frecuentes entre conductores de motocicletas.

