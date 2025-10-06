Diputados esperan reunirse con la Fiscalía de La Paz por el caso Botrading

El diputado Carlos Alarcón (CC) advirtió este lunes que, si hasta mañana la Fiscalía de La Paz no responde a su solicitud de reunión para presentar información sobre la investigación legislativa del caso Botrading, los legisladores acudirán personalmente a su despacho.

“Queremos reunirnos para hacerles esta explicación a los fiscales, que no pierdan el rumbo, no pierdan el tiempo y de una vez se realicen las pericias que tengan que hacer. Estamos extrañados de que no nos respondan hasta el día de hoy. En las próximas horas, a más tardar hasta mañana, la Fiscalía nos debe dar una respuesta; de lo contrario, iremos con el diputado Enrique Urquidi y la diputada Tatiana Añez directamente a visitar al fiscal departamental de La Paz”, manifestó Alarcón.

El parlamentario explicó que el propósito de la reunión es entregar documentación sobre la intermediaria de los 12 contratos millonarios investigados, los cuales, según señaló, estarían vinculados a la corporación peruana Primax. “Se trata de una empresa subsidiaria peruana que contrata a otra subsidiaria en Perú para la compra de combustibles. O sea, YPFB terminó pagando dobles ganancias: las de estas intermediarias vendedoras y las de la intermediaria ficticia Botrading”, denunció.

Asimismo, Alarcón cuestionó las declaraciones del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, quien aseguró que las intermediarias fueron eliminadas de las operaciones. “Cuando Dorgathen dice que se han eliminado, miente”, enfatizó el legislador.

El caso Botrading es investigado por presuntas irregularidades en contratos de importación de combustibles, en los que se habría beneficiado a empresas intermediarias con sobreprecios, generando un perjuicio al Estado. Los diputados opositores insisten en que la Fiscalía acelere las pericias y convoque a los principales responsables.

