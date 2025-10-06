¡Caos total! Un concierto de cumbia en El Alto terminó con destrozos

Se trata de una denuncia realizada mediante redes sociales, donde se muestra a los asistentes a un concierto en la ciudad de El Alto, provocando destrozos al escenario.

Arrojaron sillas y bebidas mientras un grupo de personas, recogía algunos artículos del escenario, la gente reclamaba la presentación de algunos artistas, que, según ellos, debían presentarse.

Según el relato de la gente que compartió los videos expresando su molestia, el evento no habría iniciado en la hora programada, y varios artistas no se habrían presentado.

El incidente se registró el pasado 4 de octubre, a continuación, el video compartido en redes sociales:

Mira la programación en Red Uno Play