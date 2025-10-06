TEMAS DE HOY:
¡Caos total! Un concierto de cumbia en El Alto terminó con destrozos

[Video] La denuncia se hizo mediante redes sociales, donde se ve como los asistentes del evento arrojan sillas y bebidas al escenario.

Silvia Sanchez

06/10/2025 11:17

La Paz, Bolivia

Se trata de una denuncia realizada mediante redes sociales, donde se muestra a los asistentes a un concierto en la ciudad de El Alto, provocando destrozos al escenario.

Arrojaron sillas y bebidas mientras un grupo de personas, recogía algunos artículos del escenario, la gente reclamaba la presentación de algunos artistas, que, según ellos, debían presentarse.

Según el relato de la gente que compartió los videos expresando su molestia, el evento no habría iniciado en la hora programada, y varios artistas no se habrían presentado.

El incidente se registró el pasado 4 de octubre, a continuación, el video compartido en redes sociales:

 

