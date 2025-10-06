Un momento inolvidable: Marco Antonio Solís le canta "Dónde estará mi primavera" a su fan de 91 años

El cantautor mexicano Marco Antonio Solís protagonizó un momento emotivo y viral en su reciente concierto en Tampa, Florida. En un gesto que conmovió a miles en redes sociales, el artista interrumpió su actuación para acercarse a una fan en primera fila: una adorable abuela de 91 años a la que le dedicó su icónico éxito, “¿Dónde estará mi primavera?”.

La noche estaba cargada de romanticismo y grandes éxitos, pero el clímax llegó justo antes de que Solís comenzara a interpretar una de sus baladas más queridas. Después de mandar un beso al público, "El Buki" vio a su fan de 91 años en la barrera de contención. Rápidamente, con la ayuda de su equipo de seguridad, bajó del escenario para llegar hasta ella.

El video capta el instante mágico: Marco Antonio Solís abrazó y besó a la abuela, quien no podía contener la emoción. Luego, sin soltarle la mano, se acercó para cantarle directamente la sentida letra de “¿Dónde estará mi primavera?”.

Alrededor, el público estalló en aplausos y gritos de asombro. Inmediatamente, todos sacaron sus celulares para capturar el emotivo momento, convirtiendo a la fan de 91 años en la verdadera protagonista de la noche.

La conexión entre el artista y su seguidora fue palpable, demostrando que la música de Marco Antonio Solís trasciende generaciones. Al terminar la canción, Solís le dedicó unas palabras y un último beso de despedida, visiblemente conmovido por el encuentro.

El propio cantante compartió un video del momento en sus redes sociales, acompañado de un mensaje que refleja la profundidad del evento: "Sin duda alguna, es una de las veces más emotivas donde he cantado “¿Dónde estará mi primavera?”. ¡Gracias Tampa!"

Mira el video:

