Después de 8 meses, Yalo Cuéllar retorna a los escenarios tras superar accidente

La escena cultural boliviana está de fiesta. El reconocido cantautor Yalo Cuéllar, una de las voces más emblemáticas del folklore nacional, confirmó su regreso a los escenarios después de ocho meses de desafiante recuperación a raíz de un grave accidente de tránsito que por poco le cuesta la vida.

El artista tarijeño, un referente indiscutible de la música chaqueña, se presentará en un concierto especial en la ciudad de Cochabamba el próximo 25 de octubre.

El evento ha sido bautizado como “El Retorno de Yalo Cuéllar”, y promete ser una velada cargada de emociones donde el público podrá reencontrarse con la magia y el profundo sentimiento popular que han caracterizado el estilo único del cantautor por generaciones.

Un homenaje a la vida

La recuperación de Yalo Cuéllar fue un proceso largo y arduo, seguido de cerca por miles de fanáticos en todo el país que expresaron su apoyo y solidaridad. El propio artista se refirió a este momento en sus redes sociales con un mensaje lleno de gratitud y esperanza.

“Estoy volviendo con más fuerza, con el corazón lleno de esperanza y agradecimiento a Dios y a toda la gente que rezó por mí. Este concierto es también un homenaje a la vida”, expresó Cuéllar.

Mira la programación en Red Uno Play