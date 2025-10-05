¿Se casan pronto? Luis Miguel y Paloma Cuevas alistan ceremonia en Madrid y fiesta en Acapulco

Desde que comenzaron su relación en el verano de 2022, Luis Miguel y Paloma Cuevas han estado en el centro de la atención mediática por los constantes rumores de boda.

En abril de 2024 incluso se llegó a publicar que la pareja se habría casado en secreto en Las Vegas.

Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron que, por el momento, no han formalizado su relación, aunque su noviazgo se mantiene sólido y estable.

En septiembre, Paloma Cuevas celebró su cumpleaños número 53, y el cantante aprovechó la ocasión para organizarle una fiesta privada y lujosa, acompañada de familiares y amigos cercanos.

Ahora, nuevas versiones indican que el deseo de la pareja sería casarse por lo civil en una ceremonia íntima en Madrid, durante los próximos meses, antes de celebrar una gran fiesta en Acapulco, México, junto a sus seres queridos.

Ninguno de los dos ha confirmado la fecha del enlace, pero medios españoles aseguran que la relación atraviesa uno de sus mejores momentos y que la boda podría concretarse antes de fin de año.

