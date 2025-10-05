“Tenía una espinita que dejar”: El impactante regreso de Bruno Rojas en los 100 metros planos

Bruno Rojas, velocista boliviano que decidió retirarse en 2020 después de competir en Tokio, regresó a la pista y se ubicó en el podio de los 100 metros planos. La competencia se realizó en el Campamento Nacional Inter Clubes en Cochabamba, donde Rojas alcanzó el segundo lugar con un tiempo de 10.66 segundos.

El atleta de 32 años explicó que su retiro se debió a múltiples lesiones y a la necesidad de realizar su internado de medicina, pero que ahora decidió volver motivado por su esposa.

“Tenía una espinita, a pesar de que en Tokio no me fue bien. Los últimos años de mi carrera fueron de muchas lesiones y limitaciones. Ahora, gracias a mi esposa, estoy aquí y decidí regresar”, comentó Rojas.

Este regreso marca un momento importante para el velocista, quien apunta a retomar competencias nacionales e internacionales, demostrando que su talento y determinación siguen intactos después de cuatro años fuera de las pistas.

