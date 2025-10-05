Lampe destaca amistosos internacionales: “Nos sirven para crecer en el ranking FIFA”

Carlos Lampe, arquero titular de la selección boliviana, destacó la relevancia de los partidos amistosos que el combinado nacional disputará en la fecha FIFA de octubre. El guardameta subrayó que estas pruebas no solo pueden ayudar a escalar posiciones en el ranking de la FIFA, sino que también sirven como preparación clave de cara al repechaje rumbo al Mundial.

“Lo más importante es llegar listos al repechaje. Estos amistosos nos permitirán trabajar en los detalles que aún debemos mejorar como selección”, afirmó el experimentado portero antes de viajar con la delegación nacional.

Bolivia enfrentará a rivales de exigencia como Jordania, que estará en la próxima Copa del Mundo, además de selecciones de peso como Japón, Corea del Sur y Rusia.

“Son equipos fuertes, con mucha dinámica y físico. Nos vendrá bien jugar en canchas de calidad para medirnos y seguir creciendo”, agregó Lampe.

selección partió desde el aeropuerto Viru Viru rumbo a Brasil, donde cumplirá una breve concentración antes de viajar a Estambul. El primer examen será este viernes frente a Jordania, en un amistoso programado para las 12:00 del mediodía, como parte de la preparación oficial para la repesca mundialista.

