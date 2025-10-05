TEMAS DE HOY:
Video: El poder de Ateba Gautier impacta al mundo con otro nocaut en el primer round

El camerunés derrotó en el primer asalto al estadounidense Tre’Stone Vines con una combinación demoledora de golpes y rodillazos.

Martin Suarez Vargas

05/10/2025 9:19

Ateba Gautier atacando a su rival. Foto: Internet.
Estados Unidos.

El peleador camerunés Ateba Gautier, recordado por su enfrentamiento con el boliviano José “Chicho” Medina, volvió a mostrar su poder en el octágono de la UFC al imponerse por nocaut al estadounidense Tre’Stone Vines. La pelea terminó en apenas 3 minutos con 19 segundos del primer round.

En el inicio, Vines intentó desgastar a su rival manteniendo la distancia y rodeando la jaula, pero cuando buscó el ataque frontal se topó con la fortaleza del africano. Gautier respondió con codazos a la cabeza tras ser sujetado contra la reja y lo castigó con rodillazos que desestabilizaron al norteamericano.

El camerunés no dejó escapar la oportunidad: con su fuerza lo giró y lo puso de frente para rematarlo con potentes golpes al rostro, lo que obligó al árbitro a detener la contienda.

De esta manera, Gautier suma un nuevo nocaut en su historial dentro de la UFC, confirmando su estilo agresivo y contundente. Antes ya había derrotado al boliviano José “Chicho” Medina con un final similar.

