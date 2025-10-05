Video: El poder de Ateba Gautier impacta al mundo con otro nocaut en el primer round

El peleador camerunés Ateba Gautier, recordado por su enfrentamiento con el boliviano José “Chicho” Medina, volvió a mostrar su poder en el octágono de la UFC al imponerse por nocaut al estadounidense Tre’Stone Vines. La pelea terminó en apenas 3 minutos con 19 segundos del primer round.

En el inicio, Vines intentó desgastar a su rival manteniendo la distancia y rodeando la jaula, pero cuando buscó el ataque frontal se topó con la fortaleza del africano. Gautier respondió con codazos a la cabeza tras ser sujetado contra la reja y lo castigó con rodillazos que desestabilizaron al norteamericano.

El camerunés no dejó escapar la oportunidad: con su fuerza lo giró y lo puso de frente para rematarlo con potentes golpes al rostro, lo que obligó al árbitro a detener la contienda.

De esta manera, Gautier suma un nuevo nocaut en su historial dentro de la UFC, confirmando su estilo agresivo y contundente. Antes ya había derrotado al boliviano José “Chicho” Medina con un final similar.

