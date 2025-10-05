TEMAS DE HOY:
TSE acuerda con partidos reglas para el debate vicepresidencial de este domingo

Los delegados de Demócrata Cristiano y Alianza Libre firmaron con el Tribunal Supremo Electoral el documento que establece la metodología y las reglas para el debate de este domingo 5 de octubre.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/10/2025 21:36

Santa Cruz, Bolivia

Los delegados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Alianza Libre firmaron un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para definir la metodología y las reglas del debate vicepresidencial, programado para este domingo 5 de octubre a las 21:00.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, confirmó que ambos frentes políticos, que compiten en la segunda vuelta electoral, se comprometieron formalmente a respetar la estructura y los tiempos acordados.

“Este es un paso importante para garantizar un proceso democrático, respetuoso y ordenado”, señaló Ávila.

Un debate con cinco ejes temáticos

El debate tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos y girará en torno a cinco temas principales:

·       Leyes prioritarias

·       Soluciones a la crisis actual

·       Transparencia y modernización legislativa

·       Reformas constitucionales

·       Políticas para grupos vulnerables y gobernabilidad

El evento se realizará en el Salón Sirionó de la Feria Exposición, y marcará un hito histórico, al ser el primer debate vicepresidencial formalmente organizado durante una segunda vuelta electoral en Bolivia.

Ávila subrayó la relevancia del encuentro: “Este debate permitirá que la ciudadanía conozca las propuestas de los candidatos a la vicepresidencia y haga una mejor evaluación antes de emitir su voto”

 

