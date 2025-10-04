TEMAS DE HOY:
Biocidio en Beni Incendio cadáver mutilado

31ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

El Marsella golea al Metz y presiona al PSG en la liga de Francia

El Marsella impuso este sábado la lógica en su visita al Metz, lo derrotó por 0-3 y puede ser el nuevo líder si el PSG cae este domingo.

EFE

04/10/2025 13:30

FOTO: REDES SOCIALES.
Francia.

Escuchar esta nota

El Marsella impuso este sábado la lógica en su visita al Metz, derrotó por 0-3 al último de la clasificación e intensificó su presión sobre el París Saint Germain, al que alcanzó a puntos y al que superó en la tabla a la espera de su duelo dominical en Lille.

El brasileño Igor Paixao abrió el marcador en el minuto 51 para premiar el dominio del Marsella, muy superior a su oponente en el control del encuentro, pero sin las ocasiones ni el ritmo necesario para desbordarlo del todo en el primer tiempo del choque.

Ya después amplió la diferencia, con el 0-2 de Matthew O’Riley y el 0-3 de Amine Gouiri, para sumar 15 puntos, los mismos que el París Saint Germain y el Lyon, aunque ambos con un partido menos jugado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

Uno de feria

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

Uno de feria

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD