Deportes

La Verde inicia hoy su concentración de cara a los amistosos contra Jordania y Rusia

La Verde arranca su concentración en Santa Cruz y afrontará amistosos en Turquía y Rusia como parte de su camino hacia la clasificación. 

Martin Suarez Vargas

04/10/2025 13:06

Foto: Red Uno.
Santa Cruz, Bolivia.

La selección boliviana de fútbol comienza este sábado su concentración en Santa Cruz de cara a los amistosos contra Jordania y Rusia el 10 y 14 de octubre, con un primer grupo de diez futbolistas del torneo local, entre ellos Carlos Lampe, José Sagredo y Héctor Cuéllar. Desde la capital cruceña, el plantel viajará en la madrugada del domingo rumbo a Brasil, donde se sumarán otros convocados como Miguel Terceros y Guillermo Vizcarra para completar un grupo inicial de 15 jugadores.

El plan del cuerpo técnico, encabezado por Óscar Villegas, contempla un entrenamiento liviano antes de emprender viaje a Estambul, Turquía, sede del primer amistoso frente a Jordania programado para el viernes 10 de octubre al mediodía. En esa ciudad se incorporarán más legionarios, entre ellos Diego Medina, Roberto Carlos Fernández y el capitán Luis Haquin, lo que permitirá conformar la nómina completa.

Tras el compromiso en suelo turco, La Verde se trasladará a Moscú para enfrentar a Rusia el martes 14 de octubre a las 13:00. Ambos encuentros se enmarcan en la preparación boliviana rumbo al repechaje clasificatorio al Mundial.

