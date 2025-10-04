Lesión abdominal deja a Efraín Morales fuera de la selección y su club hasta el próximo año

En exclusiva para el programa “Que No Me Pierda” de Red Uno, el padre de Efraín Morales explicó la situación del defensor, que estará fuera de las canchas durante todo este año:

“Efraín está muy bien. Sí tiene un tema de salud que viene ya llevando hace bastante tiempo. Ya son seis meses más o menos que está con esta lesión abdominal. Desde tiempo atrás, ya con Atlanta United, se estaba tratando el tema poco a poco, pero con el tiempo ha ido agravando”, relató.

Sobre la decisión del club Montreal de enviarlo a Italia, añadió:

“Ya con el nuevo club con el que ahora está jugando, con el Montreal en Canadá, también tomaron el caso y estaban tratando el tema. Y redujeron un poco su actividad y sus entrenamientos, pero seguían empujando en los juegos y él haciendo todo lo posible. Pero ya llegó un punto donde la lesión se agravó más, la molestia era más fuerte y estaba afectando su juego. Entonces, el club Montreal decidió detenerlo. Y por ahora, me parecía que todavía quedaban dos o tres juegos en la temporada y él ya no va a jugar. Y mandaron a Efraín a Italia, donde va a hacer el tratamiento”.

Sobre la naturaleza de la lesión, don Efraín explicó:

“Es algo que llaman una pubalgia, o lo que generalmente se conoce como la hernia del deportista. Es una lesión abdominal que ha ido empeorando hasta llegar a esto que se llama la hernia del deportista, que es algo relativamente común en atletas. Especialmente para estos muchachos altos y fibrugos”.

Acerca del procedimiento quirúrgico y la recuperación, indicó:

“La próxima semana en Italia harán una intervención, una operación que aparentemente es algo relativamente sencillo, pero va a haber una intervención quirúrgica para reparar y luego tomar las medidas necesarias para la recuperación necesaria, para que todo esto salga bien y esté en forma en el más corto tiempo posible”.

Respecto a su participación con la selección, aclaró:

“Nada muy claro. Lo que sí, desafortunadamente, queda muy claro es que no va a poder participar de los juegos amistosos de la selección boliviana. Ya no va a volver a los juegos de la temporada, los juegos todavía que quedan de la temporada del Montreal. Pero la idea es que hasta fin de año tenga el procedimiento y se hagan los pasos necesarios para que esté listo ya a principio de año para volver a la pretemporada de la MLS y con ello todo lo que conlleva de ahí en adelante”.

Finalmente, aseguró que el defensor se encuentra tranquilo:

“Efraín está muy tranquilo. Lo que viene ahora con el tratamiento médico y la recuperación que viene después es algo que lo tiene que tomar con calma. Seguir las instrucciones debidas pero él está muy bien, muy tranquilo y pues emocionado ciertamente como todos los demás en esta próxima fase con el repechaje y todo lo que viene con ello”.

Mira la programación en Red Uno Play