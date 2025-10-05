¡Batacazo en la Copa Bolivia! Independiente venció 3 - 2 a Bolívar en el estadio Hernando Siles

Bolívar volvió a mostrar una versión irregular y cayó 3-2 ante Independiente de Sucre, en un partido disputado en el estadio Hernando Siles que dejó a la afición celeste frustrada. Desde su eliminación en la Copa Sudamericana, el equipo paceño no logra recuperar la agresividad ni la capacidad de generar ocasiones claras de gol.

Independiente supo capitalizar los errores defensivos de su rival. Thomaz Santos, Óscar Villalba y Gustavo Cristaldo desarmaron la zaga celeste en los primeros 25 minutos, mientras Willie Barbosa abrió el marcador con un remate preciso. Bolívar reaccionó tímidamente con un disparo de Patricio Rodríguez que logró vencer al arquero, pero los errores continuaron y el VAR confirmó el segundo gol visitante tras una buena jugada de Cristaldo y Villalba.

En la segunda mitad, Bolívar intentó descontar, pero careció de claridad. Una falta dentro del área permitió a Thomaz Santos ampliar la ventaja con un penal. A pesar de jugar los últimos minutos con un hombre menos por la expulsión de Diego Navarro, Independiente sostuvo la ventaja. Dorny Romero logró anotar el segundo tanto de Bolívar a los 44 minutos, insuficiente para evitar la derrota.

Con este triunfo, Independiente de Sucre asciende en la tabla, sumando 12 puntos y alcanzando a Oriente Petrolero en el segundo lugar del Grupo D, mientras Bolívar sigue sin encontrar respuestas y continúa en crisis deportiva.

