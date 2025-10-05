TEMAS DE HOY:
Tipuani dan de alta a propietario Avasallamiento en Montero

29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Papelón histórico! Brasil quedó eliminado del Mundial Sub-20 en fase de grupos

El Mundial Sub-20 dejó una jornada para el recuerdo, la selección brasileña cayó 1-0 ante España y terminó en el último lugar del Grupo C y se despidió del certamen.

Martin Suarez Vargas

04/10/2025 20:00

FOTO: EFE.
Chile.

Escuchar esta nota

El Mundial Sub-20 dejó una jornada para el recuerdo… pero no por buenas razones para Brasil. La selección brasileña cayó 1-0 ante España y terminó en el último lugar del Grupo C, quedando fuera de manera anticipada. Se trata de la primera vez que la Canarinha queda eliminada en la fase de grupos de esta categoría.

El único gol del encuentro llegó a los 47 minutos de la segunda mitad, cuando Iker Bravo aprovechó un pase filtrado y superó al portero brasileño con un recorte preciso, marcando la diferencia en un partido disputado pero sin un dominador claro.

Con solo un punto, Brasil finalizó detrás de Marruecos, México y España, y cerró un torneo que pasará a la historia por ser la peor actuación de sus juveniles. Por su parte, España logró un triunfo vital y ahora deberá esperar la definición de los mejores terceros para conocer su futuro en la competencia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

06:30

Game shaker

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

06:30

Game shaker

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD