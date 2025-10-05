¡Papelón histórico! Brasil quedó eliminado del Mundial Sub-20 en fase de grupos

El Mundial Sub-20 dejó una jornada para el recuerdo… pero no por buenas razones para Brasil. La selección brasileña cayó 1-0 ante España y terminó en el último lugar del Grupo C, quedando fuera de manera anticipada. Se trata de la primera vez que la Canarinha queda eliminada en la fase de grupos de esta categoría.

El único gol del encuentro llegó a los 47 minutos de la segunda mitad, cuando Iker Bravo aprovechó un pase filtrado y superó al portero brasileño con un recorte preciso, marcando la diferencia en un partido disputado pero sin un dominador claro.

Con solo un punto, Brasil finalizó detrás de Marruecos, México y España, y cerró un torneo que pasará a la historia por ser la peor actuación de sus juveniles. Por su parte, España logró un triunfo vital y ahora deberá esperar la definición de los mejores terceros para conocer su futuro en la competencia.

