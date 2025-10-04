Imágenes muestran el momento en que decenas de motos colisionan durante una carrera ilegal en Brasil

Más de 40 motociclistas participaron en un grave accidente en la Via Light, en Nova Iguaçu, en Brasil. El grupo se encontraba realizando una carrera cuando una persecución policial inesperada provocó una colisión masiva entre las motos.

El impacto dejó al menos 10 personas heridas, entre ellas un joven de 19 años que sufrió un traumatismo craneal. Otros motoristas presentaron fracturas abiertas y varios más resultaron con lesiones leves.

Las víctimas fueron atendidas rápidamente y trasladadas a diferentes hospitales de la región, donde reciben atención médica especializada. Las autoridades continúan con la evaluación del estado de salud de los heridos.

Las autoridades hacen un llamado a respetar las normas de tránsito y evitar este tipo de concentraciones que pueden poner en riesgo la seguridad de los participantes y terceros.

Mira la programación en Red Uno Play