TEMAS DE HOY:
Tipuani dan de alta a propietario Avasallamiento en Montero

29ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Imágenes muestran el momento en que decenas de motos colisionan durante una carrera ilegal en Brasil

Al menos 10 personas resultaron heridas tras el accidente masivo, entre ellas un joven de 19 años con traumatismo craneal.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/10/2025 19:26

Brasil

Escuchar esta nota

Más de 40 motociclistas participaron en un grave accidente en la Via Light, en Nova Iguaçu, en Brasil. El grupo se encontraba realizando una carrera cuando una persecución policial inesperada provocó una colisión masiva entre las motos.

El impacto dejó al menos 10 personas heridas, entre ellas un joven de 19 años que sufrió un traumatismo craneal. Otros motoristas presentaron fracturas abiertas y varios más resultaron con lesiones leves.

Las víctimas fueron atendidas rápidamente y trasladadas a diferentes hospitales de la región, donde reciben atención médica especializada. Las autoridades continúan con la evaluación del estado de salud de los heridos.

Las autoridades hacen un llamado a respetar las normas de tránsito y evitar este tipo de concentraciones que pueden poner en riesgo la seguridad de los participantes y terceros.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

Uno de feria

20:00

Notivisión

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

Uno de feria

20:00

Notivisión

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

06:00

Danny phantom

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD