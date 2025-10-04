TEMAS DE HOY:
Tipuani dan de alta a propietario Avasallamiento en Montero

30ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

VIDEO: Autobús con 57 estudiantes a bordo chocó y se incendió en Brasil

El incendio afectó varios autos estacionados y parte de un edificio en el Centro Histórico de Porto Alegre.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/10/2025 18:31

Brasil

Escuchar esta nota

Un autobús escolar que transportaba a 58 estudiantes del Instituto Estatal de Educación Hermano Getúlio, de la ciudad de Vacaria, se descontroló este viernes (3) mientras bajaba una calle en el Centro Histórico de Porto Alegre, chocando contra varios vehículos antes de incendiarse.

Según testigos, el conductor perdió el control del vehículo en una pendiente, provocando colisiones con al menos diez autos estacionados. El fuego también alcanzó la fachada de un edificio, afectando tres apartamentos. Afortunadamente, todos los estudiantes lograron evacuar el autobús a tiempo y se encuentran en buen estado.

Cuatro personas fueron trasladadas al hospital debido a la inhalación de humo, aunque ninguna presenta heridas graves. El Cuerpo de Bomberos logró controlar el incendio rápidamente y evitar mayores daños.

Otro autobús fue enviado al lugar para llevar de regreso a los estudiantes a Vacaria. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:00

Uno de feria

20:00

Notivisión

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:00

Uno de feria

20:00

Notivisión

21:00

La liga del dragón

23:00

La otra señorita oh

05:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD