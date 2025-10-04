VIDEO: Autobús con 57 estudiantes a bordo chocó y se incendió en Brasil

Un autobús escolar que transportaba a 58 estudiantes del Instituto Estatal de Educación Hermano Getúlio, de la ciudad de Vacaria, se descontroló este viernes (3) mientras bajaba una calle en el Centro Histórico de Porto Alegre, chocando contra varios vehículos antes de incendiarse.

Según testigos, el conductor perdió el control del vehículo en una pendiente, provocando colisiones con al menos diez autos estacionados. El fuego también alcanzó la fachada de un edificio, afectando tres apartamentos. Afortunadamente, todos los estudiantes lograron evacuar el autobús a tiempo y se encuentran en buen estado.

Cuatro personas fueron trasladadas al hospital debido a la inhalación de humo, aunque ninguna presenta heridas graves. El Cuerpo de Bomberos logró controlar el incendio rápidamente y evitar mayores daños.

Otro autobús fue enviado al lugar para llevar de regreso a los estudiantes a Vacaria. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play