Un hombre de 31 años se encuentra en estado crítico tras caer de un micro en movimiento mientras forcejeaba con delincuentes que le robaron su celular. El hecho ocurrió en la zona de Los Pozos, en pleno centro de la ciudad.

Según relató su padre, el joven fue víctima de un asalto dentro del transporte público. En el intento de recuperar su teléfono, cayó del vehículo y sufrió graves lesiones en la cabeza.

“Esto pasa todos los días aquí, y siempre queda en la impunidad. Hoy me tocó a mí. Nunca me imaginé vivir algo así”, declaró don Víctor, padre del afectado.

ha sido sometido a estudios tomográficos. Su diagnóstico es reservado y los costos médicos ya superan los 30.000 bolivianos, una suma que su familia no puede cubrir.

“Él tiene lesiones en la cabeza. Gracias a Dios se consiguió sangre, pero los gastos son muy altos y no tengo los recursos”, agregó el padre, con evidente preocupación.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) recibió la denuncia formal y ha iniciado la investigación para identificar a los asaltantes. Hasta el momento no se ha reportado ninguna aprehensión.

