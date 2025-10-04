Nuevo hecho de sangre en el Trópico de Cochabamba: Hombre fallece desangrado tras riña a la salida de una discoteca

La violencia vuelve a teñir de luto el Trópico de Cochabamba. Un hombre de entre 25 y 30 años fue asesinado en horas de la madrugada en el municipio de Ivirgarzama, a pocos metros de una discoteca local.

El trágico suceso se desató, según testigos, luego de una discusión que la víctima habría sostenido con dos individuos en el interior del establecimiento nocturno. La disputa escaló rápidamente al exterior, convirtiéndose en una riña a puñetazos.

En un giro fatal, uno de los agresores habría sacado un cuchillo y apuñalado a la víctima en el cuello, causándole una herida mortal.

Tras el ataque, los dos agresores se dieron a la fuga. El joven herido, en un intento desesperado por salvar su vida, logró levantarse e intentó caminar para buscar un taxi. Sin embargo, en un momento de confusión, regresó al lugar del ataque, aparentemente al percatarse de que había olvidado su chamarra. En ese instante, la pérdida de sangre lo venció y se desplomó en el piso, falleciendo a causa de la grave lesión.

La Policía inició una investigación para identificar y dar con el paradero de los dos responsables de este violento crimen.

