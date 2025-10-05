Calor y fuertes vientos en Santa Cruz este domingo, antes del ingreso de un frente frío con tormentas

Revise el pronóstico del tiempo para este domingo y el cambio climático previsto desde el lunes en al menos cinco departamentos del país.
05/10/2025 8:25
Escuchar esta nota
Santa Cruz se prepara para un domingo marcado por altas temperaturas y fuertes vientos del norte, con ráfagas que superarán los 60 km/h en varias provincias, según el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el “Señor del Clima”.
Las temperaturas alcanzarán niveles extremos en distintas regiones:
Capital cruceña y Norte Integrado: hasta 36 °C.
Valles cruceños: máximas de 31 °C.
Chiquitania y Cordillera: hasta 40 °C, acompañados de vientos intensos.
El pronóstico para este domingo contempla cielos parcialmente cubiertos, con momentos despejados, pero sin previsión de lluvias.
Pronóstico por provincias
Andrés Ibáñez y Norte Integrado: mínima de 19 °C, máxima de 36 °C, vientos del norte con ráfagas de hasta 60 km/h.
Valles cruceños: mínima de 8 °C, máxima de 31 °C, vientos hasta 50 km/h.
Cordillera: mínima de 12 °C, máxima de 40 °C, vientos con ráfagas de 60 km/h.
Chiquitania: mínima de 18 °C, máxima de 40 °C, vientos intensos de más de 60 km/h
Cambio brusco desde el lunes
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó que a partir del lunes 6 de octubre ingresará un frente frío que afectará a cinco departamentos: Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, sur de Beni y Pando.
Este fenómeno provocará descenso de temperaturas, lluvias y tormentas eléctricas, con un alivio relativo tras las jornadas de intenso calor.
Actualmente, se encuentran vigentes dos avisos de prioridad naranja:
Uno por altas temperaturas de entre 35 y 40 °C.
Otro por fuertes vientos en Santa Cruz, Chuquisaca, Beni y Tarija.
Con este cambio, el país experimentará un contraste climático: de temperaturas extremas y riesgo de incendios en Santa Cruz durante el domingo, a un escenario de lluvias y tormentas desde el lunes en varias regiones.
Mira la programación en Red Uno Play
08:15
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
08:15
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30