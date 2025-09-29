“Me casé con una princesa de Disney”: Benny Blanco publicó nuevas fotos de su boda con Selena Gómez

Selena y Benny Blanco contrajeron nupcias en Santa Bárbara, California, Estados Unidos, en una ceremonia privada con 170 invitados, reuniendo a grandes personalidades del cine, la música y la televisión.

Imágenes de lo que fue el evento fueron compartidas por la pareja, el flamante esposo Benny Blanco, publicó a través de su cuenta de Instagram algunas fotografías, y lo acompañó con un tierno mensaje que emocionó a sus seguidores.

“Me casé con una princesa de Disney de la vida real”, se lee en el post de Blanco.

La cantante y actriz, nominada al Emmy y al Grammy, unió su vida al productor musical y compositor, confirmando públicamente su relación en diciembre de 2023.

