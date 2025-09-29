“Me casé con una princesa de Disney”: Benny Blanco publicó nuevas fotos de su boda con Selena Gómez

El flamante esposo de la cantante y actriz Selena Gómez, publicó las fotografías de lo que fue su boda y lo acompañó con un romántico post que conmovió a sus seguidores.
29/09/2025 18:21
Escuchar esta nota
Selena y Benny Blanco contrajeron nupcias en Santa Bárbara, California, Estados Unidos, en una ceremonia privada con 170 invitados, reuniendo a grandes personalidades del cine, la música y la televisión.
Imágenes de lo que fue el evento fueron compartidas por la pareja, el flamante esposo Benny Blanco, publicó a través de su cuenta de Instagram algunas fotografías, y lo acompañó con un tierno mensaje que emocionó a sus seguidores.
“Me casé con una princesa de Disney de la vida real”, se lee en el post de Blanco.
La cantante y actriz, nominada al Emmy y al Grammy, unió su vida al productor musical y compositor, confirmando públicamente su relación en diciembre de 2023.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00