Pablo Nina Terán fue posesionado como presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos

La noche de este viernes, Pablo Nina Terán fue posesionado como presidente ejecutivo de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), entidad que depende del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

Nina asume el cargo en reemplazo de Omar Alarcón Saigua, durante cuya gestión se desempeñó como gerente legal.

Es abogado de profesión y cuenta con trayectoria en el ámbito jurídico dentro de la estructura de la estatal del litio.

La posesión se realizó en medio de un contexto de controversia por la reciente aprobación del contrato del litio en la Comisión de Economía Plural, que generó debate y críticas de sectores políticos y sociales.

