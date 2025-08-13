TEMAS DE HOY:
Contratos de litio: YLB afirma que no hay maquinaria operando en los salares

El gerente de Ingeniería y Proyectos, René Salinas, sostiene que las denuncias son falsas y que las empresas extranjeras no han iniciado operaciones.

Naira Menacho

12/08/2025 22:54

Foto: Red Uno de Bolivia.
La Paz

Tras denuncias de que empresas transnacionales rusas y china tendrían maquinaria operando en los salares pese a que los contratos aún no han sido ratificados por la Asamblea Legislativa, el gerente de Ingeniería y Proyectos de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), René Salinas, negó categóricamente esa versión.

“No existe movimiento de ninguna maquinaria, las empresas están paralizadas esperando la vigencia de los contratos. No es verdad, se está desinformando a la población y esto exacerba los ánimos en un ambiente político caldeado”, afirmó.

Salinas precisó que las pruebas realizadas en los salares se llevaron a cabo en el marco de un convenio previo, antes de la firma de los contratos de explotación.

Insistió en que las operaciones formales no comenzarán hasta que los acuerdos sean aprobados por el pleno de la Asamblea Legislativa.

