¡En plena boda! Novio reveló infidelidad de su pareja con un video después de casarse

El video de una infidelidad expuesta en la celebración de un matrimonio se hizo viral en redes sociales y provocado varios comentarios de los internautas, pues algunos apoyaron al novio, y otros a la novia.

El novio había descubierto a su pareja siéndole infiel con su cuñado y decidió cobrar venganza de una forma bastante polémica, pues esperó a casarse con ella para poder exponerla.

Todo ocurrió en la provincia de Fujian en China, el clip original pertenece a una publicación que se hizo en 2019, sin embargo, el video y la historia se hizo viral nuevamente en las últimas horas, mediante la plataforma de TikTok.

El escándalo empezó cuando la pareja ingresó al salón donde se iba a celebrar la fiesta de la boda y subió al escenario. En determinado momento en medio de la recepción, se anunció que se proyectaría en una pantalla gigante un video con los momentos más bonitos de los dos años de noviazgo que ambos habían compartido.

Pero, en lugar de esas imágenes, lo que se vio en la pantalla fue un video de la novia teniendo relaciones íntimas con otro hombre, lo que desconcertó a los invitados.

El video desató la sorpresa de los invitados y los insultos que protagonizaron los familiares. El novio le gritó a la novia: “¿Creías que no lo sabía?”, a lo que ella respondió lanzándole furiosa el ramo y abalanzándose contra él. La familia tuvo que separarlos.

